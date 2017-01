Sceglie l'ora di religione l'88% degli studenti (ma non tutti sono cattolici)

Città del Vaticano, 12 gen. (askanews) - Martedì 17 gennaio, alle 16, a Roma, presso la Sala della Conciliazione del Palazzo del Vicariato (piazza di San Giovanni in Laterano, 6/a) sarà presentata la quarta indagine nazionale sull'insegnamento della religione cattolica (IRC), edita dalla Elledici. La ricerca, sottolinea una nota della Cei, ha coinvolto 3.000 insegnanti di religione e oltre 20.000 studenti. Quanti scelgono di avvalersi dell'ora di religione (l'88% degli studenti italiani) esprimono elevate percentuali di gradimento; incoraggianti appaiono anche i risultati in merito all'effettivo "sapere religioso" veicolato attraverso l'IRC. Significativi i dati inerenti la multi-religiosità degli studenti: il 91,7% degli insegnanti di religione della scuola statale e il 56,8% di quella cattolica hanno in classe alunni appartenenti ad altre confessioni religiose, che pure frequentano le loro lezioni. Interverranno alla presentazione S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale della CEI, il prof. Sergio Cicatelli, curatore della ricerca, il prof. Roberto Cipriani, il prof. Giuseppe Mari e don Daniele Saottini, responsabile del Servizio Nazionale della CEI per l'IRC. Nel corso della conferenza stampa, che sarà moderata dal giornalista Stefano Proietti, sarà diffusa una sintesi della ricerca. Aer