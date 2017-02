Scalfarotto invia un sms a Crozza: Renzi ha fatto le unioni civili

Roma, 11 feb. (askanews) - Basterebbe la sola legge sulle unioni civili per tracciare un bilancio positivo del governo Renzi, Ivan Scalfarotto lo scrive in un sms inviato a Maurizio Crozza (e pubblicato su Facebook) dopo che ieri sera il comico aveva detto che non resta nulla dei tre anni a Palazzo Chigi del segretario Pd. "Ho una risposta al tuo interrogativo di ieri a Sanremo", scrive Scalfarotto a Crozza. "Caro Maurizio: in primavera mi sposo. A quel punto la mia famiglia e la tua saranno finalmente uguali in diritti, dignità e libertà. E lo saremo quindi anche io e te". Per Scalfarotto "se anche del governo Renzi non fosse rimasto nient'altro, e non è così, sarebbe già da sola una cosa rivoluzionaria. Si chiama uguaglianza: prima non c'era, ora c'è. Per il prossimo monologo. Un abbraccio, Ivan". Adm-int5