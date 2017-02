Saranno rimborsati anche i parenti caduti nel fallimento delle 4 banche

Roma, 7 feb. (askanews) - Si amplia la platea di coloro che possono richiedere il rimborso forfettario per i titoli subordinati delle quattro banche regionali salvate. E' quanto prevede un emendamento al decreto banche, prima firmataria Donella Mattesini (Pd), approvato in Commissione Finanze del Senato. La norma prevede che possono fare domanda per i rimborsi anche il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado, oltre al coniuge ed i parenti di primo grado. L'emendamento prevede anche che il valore di acquisto dei bond subordinati delle quattro banche salvate non entri nel calcolo del limite patrimoniale di 100.000 euro per accedere ai rimborsi. Via libera della Commissione anche ad un'altra modifica al decreto per stabilire la gratuità delle istanze di rimborso. "Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è gratuito" stabilisce l'emendamento, e le banche "non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma". Fgl MAZ