Sanremo la serata delle cover, e l'arcobaleno di Mika vola all'Ariston

Roma, 10 feb. (askanews) - Di Serena Sartini

E' la serata delle cover, la serata di Mika che omaggia George Michael, incantando l'Ariston nella difficile ma emozionante interpretazione di "Jesus to a child". Ma è anche la serata contro la discriminazione sessuale. Perché l'artista libanese naturalizzato britannico ha portato l'arcobaleno al Festival di Sanremo.

"La musica - dice l'artista prima dell'esibizione - fa cambiare il colore della mia anima. Posso essere bianco, blu, violetto tutto. È molto bello essere di tutti i colori. E se qualcuno non vuole accettare tutti i colori del mondo, e pensa che un colore è migliore e deve avere più diritti di un altro, o che un arcobaleno è pericoloso perché rappresenta tutti i colori Beh, peggio per lui. Sinceramente, questo qualcuno lo lasciamo senza musica". Giù applausi in sala. Poi lo show e tanta musica: "Grace Kelly", "Good guys", "Boum boum boum". E l'annuncio, atteso dai fan: "Stasera Casa Mika 2 si farà".

Si parte con le nuove proposte: Maldestro (figlio di un boss) non tradisce le attese e passa il turno. Accede alla finalissima anche Lele, il giovanissimo ventenne che da Amici è arrivato sull'Ariston "accompagnato" dalla sua fidanzata Elodie, che invece gareggia nei big. Eliminati Tommaso Pini e Valeria Farinacci. Stasera finale tutta al maschile: a Maldestro e Lele si aggiungono Braschi e Guasti.

Sul palco dell'Ariston, per la prima volta nella storia, arriva il "Piccolo coro dell'Antoniano" che quest'anno festeggia sessant'anni di vita. Le voci bianche fanno cantare il pubblico passando in rassegna i più grandi successi, da "Quarantaquattro gatti" al "Coccodrillo come fa?", dalle "Tagliatelle di nonna Pina" a "Il caffè della Peppina".

Al Festival di Sanremo arriva anche la musica suonata con strumenti realizzati con materiale di riciclo: è La Orquesta reciclados de cateura, arriva dal Paraguay, testimonial dell'Unicef. "Il mondo ci regala spazzatura, noi gli restituiamo la musica" è il motto del maestro di musica Favio Chavez che offre a circa 150 bambini e giovani, che vivono in condizioni di esclusione sociale nel Paese sudamericano, un esempio e un'opportunità per imparare a suonare.

Sfilano poi i 16 big con le cover. Inizia Chiara che interpreta "Diamante", Ermal Meta "Amara terra mia", Lodovica Comello "Le mille bolle blu", Albano "Pregherò". La rossa Fiorella Mannoia interpreta brillantemente "Sempre e per sempre", riscuotendo gli applausi del pubblico in sala. Alessio Bernabei interpreta un vecchio successo di Edoardo Bennato "Un giorno credi", Paola Turci si esibisce nella brillante interpretazione di "Un'emozione da poco", Gigi D'Alessio canta "L'immensità" riportando Dorelli sul palco dell'Ariston; Francesco Gabbani fa 'ballare' il pubblico con "Susanna", Marco Masini omaggia Giorgio Faletti cantando "Signor tenente", Michele Zarrillo "Se tu non torni", Elodie "Quando finisce un amore", Samuel canta "Ho difeso il mio amore", Sergio Sylvestre "La pelle nera", Fabrizio Moro dedica la cover al figlio rispolverando un grande successo di De Gregori "La leva calcistica della classe '68". Chiude Michele Bravi con "La stagione dell'amore". Non funzionano le due coppie del Festival: eliminati definitivamenteNeslie & Alice Paba, Giulia Luzi & Raige. Vince invece il premio "Cover" Ermal Meta con "Amara terra mia"; a seguire Paola Turci e Marco Masini.

Per la sezione "Tutti cantano Sanremo", ospite della serata Maria Pollacci, ostetrica di 92 anni, che ha fatto partorire 7.600 bambini, il più 'anziano' ora ha 72 anni. Maurizio Crozza fa Papa Francesco. "Questo festival mi piace - dice il comico interpretando il pontefice - anche i Subsonica mi piacciono, perché sono come la chiesa: ha contrasti interni. E la serata cover è un po' come il governo Gentiloni, la cover del governo Renzi". Tra gli altri ospiti Lp, Alessandro Gassmann e Marco Giallini (hanno presentato il film "Beata ignoranza"), Annabelle Belmondo (nipote di Jean-Paul Belmondo) e Anouchka Delon (figlia di Alain Delon), la coppia comica Luca e Paolo. Stasera viene proclamato il vincitore nella sezione delle nuove proposte. Si esibiscono invece tutti i 20 big rimasti in gara; altri due verranno eliminati definitivamente. Ssa