Sanremo, De Filippi si sente un po' Belen ma ha paura della scala

Roma, 6 feb. (askanews) - "Ho capito che Baudo aveva ragione: Sanremo è Sanremo". Così Maria De Filippi racconta il suo impatto con il Festival. "Ero a Roma, sono andata dal dentista, non ho potuto registrare Uomini e Donne e su internet era uscito che avevo un malore. Ci ero rimasta male ma mi hanno spiegato che questo è l'effetto Sanremo". Poi scherza. "Arrivata qui ho pensato di essere come Belen, perché avevo l'onore di avere una serie di fotografi che mi immortalavano". "Il mio bassotto si chiede se ha un'infezione urinaria perché viene fotografato sempre mentre fa pipì, mentre la femmina si sente anche lei come Belen perché è fotografata inseguendo un gatto". "L'emozione di Sanremo è tanta, una frase mi ha colpito molto: 'La musica prima deve emozionare e poi arrivare all'intelletto'. È questo lo spirito con cui sono venuta". "Il Festival è anche il Festival degli italiani un po', e quindi è un posto dove si possono lanciare delle riflessioni su cose serie". "Carlo mi ha aiutato tantissimo, come un fratello che ti aiuta passo dopo passo. Non sono abituata a fare cinque prime time di fila. Ho capito il ruolo del direttore d'orchestra, delle signorine buonasera ma non aspettatevi la scala. Quella scala fa paura e non so se la farò. Penso che Sanremo è Sanremo anche senza la scala della De Filippi". "Non ho mai preso un compenso in Rai, ho sempre partecipato a titolo gratuito", ha aggiunto la De Filippi. "Non ho mai preso compenso per una scelta ben precisa - continua - e anche per le trasmissioni di Mediaset non ho mai chiesto nessun cachet. Ritengo anche che quando faccio il mio programma, io faccio dalla A alla Z. In questo caso, il lavoro fatto da Carlo è il lavoro del Festival di Sanremo, la mia presenza è esattamente come quando vado negli altri programmi". Il programma della prima serata prevede gli undici big in gara: Al Bano, Alessio Bernabei, Clementino, Elodie, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Ludovica Comello, Ron e Samuel. Il super ospite sarà Tiziano Ferro che si esibirà con un omaggio a Tenco e due brani, tra cui Il Conforto. Per gli internazionali ci sarà Ricky Martin con un medley dei successi. Tra gli ospiti Raul Bova. Collegamento con Rocco Tanica dalla Sala Stampa. Per quanto riguarda Tutti Cantano Sanremo sarà attento al sociale: Paola Cortellesi e Antonio Albanese, Diletta Leotta, Rocio Morales, il cestita Marco Cosin, e la pallavolista Valentina Diouf gli ospiti che contribuiranno. Sabato dopo la finale sarà riproposto il dopofestival. Cam