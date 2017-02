Sanremo, bookmakers per la Mannoia. Turci a quota 41

Sanremo, 11 feb. (askanews) - Fiorella Mannoia superfavorita, per gli scommettitori, al Festival di Sanremo. Sul sito di scommesse inglese William Hill, la 'rossa' viene data per vincente con la quota di 1.72. A seguire Sergio Sylvestre, a 8.00, mentre Francesco Gabbani è il terzo, per gli scommettitori, a 9.00. Un'altra grande favorita, per la critica e il pubblico, è Paola Turci. Ma per gli scommettitori non è così: la quota è altissima, 41.00. Chiudono Bernabei e Clementino a 51.00 Ssa