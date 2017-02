Sanremo atto secondo, Totti show e Robbie Williams bacia (sulla bocca) Maria

Roma, 9 feb. (askanews) - Festival di Sanremo atto secondo. La seconda serata della kermesse musicale al Teatro Ariston sarà ricordata per l'eleganza negli abiti (sia delle donne che degli uomini), per lo show del Capitano Francesco Totti, che si è messo a calciare palloni autografati nella curva della galleria, per la stupenda esibizione di Giorgia, per lo spettacolo di Robbie Williams che ha baciato (sulla bocca) Maria De Filippi e per la performance col basso di Keanu Reeves.

Ma andiamo in ordine. Aprono le danze i primi quattro cantanti delle nuove proposte: eliminati Marianne Mirage e Braschi; vanno avanti il toscano Francesco Guasti e Leonardo Lamacchia. Poi si entra nel vivo della serata con gli undici big in gara. A rischio eliminazione: Nesli & Alice Paba, Bianca Atzei e Raige e Giulia Luzi. Si parte con Bianca Atzei, in elegante vestito lungo bianco-nero, che non si è fatta sorprendere dall'emozione della prima artista ad esibirsi (come successo martedì sera a Giusy Ferreri). Maria De Filippi si presenta in pantaloni neri e cardigan. Poi durante la serata si cambia con un vestitino nero vedo-non vedo.

E' Francesco Totti, in elegante smoking nero, a prendere la scena nella prima parte della serata. Scherza con i conduttori (Conti: "Martedì la Fiorentina non ha giocato e ha guardato il Festival"), fa il presentatore annunciando Nesli e Alice Paba, poi risponde ad alcune domande della De Filippi ("Se tuo figlio nascondesse una maglia della Lazio nel cassetto, cosa faresti? Accetterei la sua scelta di vita - risponde il capitano giallorosso - ma non credo possa succedere mai). Infine calcia qualche pallone autografato lanciandolo in galleria e platea, tra l'ovazione del pubblico. Momento più serio della serata è stato quando la conduttrice di Mediaset ha intervistato Salvatore Nicotra, l'impiegato modello: mai un giorno di malattia in quarant'anni di lavoro. Un esempio da seguire, dice la De Filippi, ricordando quanti suicidi avvengono a causa della perdita del lavoro.

Tocca poi a Maurizio Crozza che ieri sera ha ironizzato sul presidente Mattarella. "Carlo e Maria - ha detto - vi do l'incarico per formare il nuovo governo entro sabato. Nominate i ministri, vanno tutti bene, anche Clementino. Solamente vi suggerisco il ministro degli Esteri, Albano; cambia solo una lettera, ma di sicuro Albano sa l'inglese meglio di Alfano". Infine, l'appello agli italiani. "Fate l'amore, fate figli". Show anche con Robbie Williams che ha infiammato il Teatro Ariston con "Love my life" e ha lasciato il palco con un fuori programma che ha spiazzato il pubblico, baciando (sulla bocca) Maria De Filippi.

Ottima anche l'interpretazione di Giorgia: "E' un'emozione fortissima tornare su questo palco, tutto è iniziato qua", dice l'artista romana. Infine, ultimo ospite internazionale applauditissimo Keanu Reeves che si è esibito musicalmente, imbracciando il basso elettrico, tra gli applausi del pubblico. Stasera va in scena il terzo atto: in programma tutti i 22 big in gara, 16 con le cover e 6 un torneo a rischio eliminazione, al termine della quale due saranno eliminati definitivamente. Tra gli ospiti in programma Mika, Lp, Luca e Paolo, Gassman e Giallini.