Sanremo 2017, Conti: Maria De Filippi con me? "Magari.."

Roma, 5 gen. (askanews) - "Per #Sanremo2017 lavori in corso. Ne saprete di più l'11 gennaio in conferenza stampa e .... magari !!!!" Così, in un Tweet, il conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, commenta la notizia di una possibile presenza di Maria De Filippi, come co-conduttrice, sul palco dell'Ariston. Anche l'entourage del Festival aveva commentato così la notizia apparsa sul web e ripresa da alcuni quotidiano: "Ci sono lavori in corso, i rapporti tra Carlo Conti e Maria De Filippi sono ottimi, attendiamo di vedere se si creerà questa collaborazione". Più prudente invece lo staff della Di Filippi: "Non sappiamo nulla" hanno detto. La notizia circolava già da tempo e le due punte di diamante di Rai e Mediaset potrebbero mettere a frutto il loro ottimo rapporto: Conti era stato ospite come giudice speciale di una puntata del serale di "Amici", nonostante su Rai 1 andasse in onda "Ballando con le stelle". Carlo Conti e Maria De Filippi nelle rispettive aziende vanno oltre il ruolo del conduttore e rivestono anche compiti decisionali e dirigenziali. Ora si attende la conferma ufficiale: l'11 gennaio ci sarà la conferenza stampa di presentazione della kermesse musicale. Maria De Filippi era già stata all'Ariston, ospite di Paolo Bonolis, nel 2009, e altri conduttori Mediaset, Mike Bongiorno nel 1997 e Raimondo Vianello nel 1998, sono stati "prestati" alla Rai per l'occasione, ma questa volta sarebbe diverso. La De Filippi è stata più volte a Sanremo, anche se non di persona, grazie alla partecipazione alla gara dei cantanti di "Amici": Marco Carta e Valerio Scanu hanno anche vinto il Festival. Quest'anno in gara fra i Big ci sono Elodie, reduce dal secondo posto nel talent, e Sergio Sylvestre, vincitore dell'ultima edizione. Tra i finalisti per un posto nelle Nuove proposte c'erano Lele Esposito, Chiara Grispo e la band La Rua.