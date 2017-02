Salvini: la Merkel vuole asservire l'Europa, come fece Hitler

Roma, 15 feb. (askanews) - "La Germania sta provando a fare economicamente ciò che ha provato a fare con la forza qualche decennio fa, quando c'era Hitler. Cioè asservire l'Europa con le regole della banca, della finanza europea. Non stanno usando i carri armati, ma stanno riuscendo a sottomettere economicamente l'intero continente". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega Nord, a La Zanzara su Radio 24. Quanto alla vicenda dei due poliziotti che a Sesto San Giovanni hanno ucciso il killer di Berlino, per Salvini "hanno fatto benissimo a uccidere il terrorista e chissenefrega se inneggiavano al Duce su Facebook. Hanno liberato l'umanità da un delinquente, un terrorista. Hanno fatto il loro dovere, hanno rischiato la loro vita per eliminare un terrorista e andavano premiati". REa/INt9