Salvini: capisco la gente che vorrebbe un nuovo Mussolini

Roma, 1 feb. (askanews) - Non la spaventa la gente che dice di essere disposta a votare un nuovo Mussolini? "No, la capisco. Mi spaventa se mi metto nei panni di Letta, Monti, Gentiloni e Boldrini che non facendo nulla incentivano queste reazioni. Non uomini forti ma idee forti è quello che io mi sento di sottoscrivere". Così Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, ospite ieri sera di Gerardo Greco ad "Agorà-Duemiladiciassette" in prima serata su RaiTre. Pol/Vep MAZ