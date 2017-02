Salva una donna che era stata picchiata e viene investito

Milano, 20 feb. (askanews) - Un pregiudicato italiano di 38 anni, completamente ubriaco, ha investito con l'auto ferendolo gravemente un migrante che poco prima lo aveva bloccato mentre stava aggrendendo un'amica davanti alla stazione Centrale di Milano. La vittima, un 32enne libico, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Policlinico dove ha ricevuto una prima prognosi di oltre 40 giorni per una frattura esposta a tibia e perone, la frattura della clavicola destra, la lussazione della spalla sinistra e un trauma pneumotoracico. Dopo averlo travolto volontariamente, l'aggressore è fuggito ma è stato intercettato e bloccato dagli agenti di una Volante all'angolo tra via Vitruvio e via Settembrini. Aveva un tasso alcolemico di 1,10%, più del doppio del limite consentito. Sempre secondo quanto riferito dalla polizia, il pregiudicato (con numerosi precedenti e conosciuto dalle forze dell'ordine per la sua indole violenta) avrebbe litigato con la donna (che pare stesse frequentando da circa un mese) in piazza Duca D'Aosta, e avrebbe iniziato ad insultarla a voce alta e a strattonarla violentemente, a tal punto che il libico e un cittadino marocchino sono intervenuti insieme e si sono frapposti per evitare che la donna venisse malmenata. Il 38enne si è quindi allontanato, è salito sulla sua macchina e ha investito uno dei due uomini che avevano "osato interferire". E' stato arrestato con l'accusa di lesioni gravi (oltre che di guida in stato di ebbrezza) ma non si esclude che l'autorità giudiziaria possa contestargli il tentato omicidio. Alp-Int5