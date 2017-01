Salta la reunion delle Spice Girls, Victoria blocca i live

Roma, 16 gen. (askanews) - Non ci sarà, almeno per il momento, l'annunciata reunion delle Spice Girls, il gruppo pop britannico che spopolava negli anni '80. All'esclusione volontaria di Mel C, ed alla gravidanza di Geri Halliwell si aggiunge ora il diniego di Victoria Beckham che per il Sun avrebbe dato mandato ai suoi legali di comunicare alle ex colleghe il divieto di cantare dal vivo le canzoni originali del gruppo. Per la moglie di David Beckham la reunion e il mix di canzoni vecchie e nuove cantate sul palco, potrebbe nuocere all'immagine del gruppo storico. Dunque, anche Victoria Beckham ha detto di no al tour che, secondo gli esperti avrebbe fruttato 10 milioni di sterline. Adx