Ryanair taglierà i voli su Roma

Roma, 7 feb. (askanews) - Ryanair ridurrà il suo traffico passeggeri sugli aeroporti di Roma, puntando il dito contro la loro dinamica dei costi in crescita del 14 per cento, in controtendenza rispetto alle riduzioni che si registrano in altri grandi scali europei. "Taglieremo la nostra offerta del 10 per cento a Roma, cioè di 650mila posti a causa dei costi", ha affermato l'amministratore delegato Michael O'Leary durante una conferenza stampa in un hotel della Capitale. Il manager ha precisato che questo non significherà tagliare posti di lavoro di Ryanair a Roma, tuttavia potrebbero esserci ripercussioni sull'indotto a causa del calo di traffico. "Tutti tagliano a Fiumicino, noi forse di più, ci sono parecchi aeroporti che possono essere competitivi", ha proseguito O'Leary citando Napoli, Bergamo e Malpensa. In Italia in generale il traffico passeggeri di Ryanair è all'opposto previsto al rialzo sull'anno fiscale 2017-2018, a 36 milioni totali dai 32 milioni di passeggeri dell'anno fiscale che si chiuderà a fine marzo. Sempre guardando alla Capitale, il manager ha chiesto di rivedere il sistema di sconti da 75 milioni di euro l'anno concessi ad Alitalia, con un meccanismo che premi i vettori che aumentano il traffico.