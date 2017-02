Romania oggi il paese di nuovo in piazza contro salva-corrotti

Bucarest, 4 feb. (askanews) - Sono attese per oggi pomeriggio a Bucarest e in altre città della Romania grandi manifestazioni contro il decreto salva-corrotti approvato d'urgenza dal governo socialdemocratico di Sorin Grindeanu. Nonostante le temperature gelide i manifestanti a Bucarest e nel resto del Paese hanno promesso di scendere in piazza ogni giorno fino al 10 febbraio, data in cui, se non verrà bloccato prima, il decreto entrerà in vigore. Una protesta ancora più massiccia di quelle già realizzate, le più partecipate dalla caduta del regime comunista, è programmata per questp pomeriggio e prevede anche una marcia verso l'edificio del Parlamento. La nuova contestatissima norma, che il governo ha spiegato di aver adottato con carattere d'urgenza per implementare una norma Ue, prevede la depenalizzazione dell'abuso d'ufficio per cui è esclusa la prigione per malversazione di fondi pubblici inferiore a 44mila euro. Un'altro decreto, questo inviato al Parlamento, prevede un'amnistia per reati con pene sotto i cinque anni di detenzione e porterebbe alla scarcerazione di circa 2.500 persone. I manifestanti e i critici sostengono che i due decreti abbiano l'obiettivo di ripulire le fedine di molti politici sotto processo o condannati, come lo stesso leader del Psd Liviu Dragnea, a cui è stato impedito di diventare premier dal presidente Klaus Iohannis proprio per i casi pendenti per abuso d'ufficio e frode elettorale. Oggi, intanto, l'ombudsman romeno, l'Avocatul Poporului Victor Ciorbea ha invocato l'intervento della Corte Costituzionale sostenendo che il decreto non rispetta i caratteri d'urgenza ed è incostituzionale: la norma europea doveva essere implementata entro l'1 aprile del 2018 e ci sarebbero stati i tempi per discutere un disegno di legge in Parlamento. Tra il 2014 e il 2016, 1.171 persone sono state condannate per abuso d'ufficio e altri 2.000 casi sono al vaglio dei magistrati. Nel 2015, 27 responsabili tra cui anche l'ex premier socialdemocratico Victor Ponta, cinque ministri e 16 deputati erano stati rinviati a giudizio. Dopo i diversi allarmi lanciati da molte capitali internazionali e dall'Ue, anche Washington si è detta "molto preoccupata" che le nuove misure "minino lo stato di diritto e indeboliscano la responsabilità per i crimini finanziari e legati alla corruzione". Il portavoce del dipartimento di Stato Usa Mark Toner ha chiesto a Bucarest di ritirare la norma. Ma nonostante alcuni segni di cedimento interni al Psd, il premier Grindeanu non intende cedere. "Abbiamo preso una decisione e la porteremo avanti", ha dichiarato ieri dopo il vertice dei socialdemocratici. Dragnea, dal canto suo, ha dichiarato che è in campo una campagna di disinformazione: "Ho parlato con i miei avvocati. Il decreto non mette fine al mio processo". dmo/ vgp MAZ