Romania, governo ritira formalmente decreto salva-corrotti

Roma, 5 feb. (askanews) - Il governo della Romania ha ritirato formalmente oggi il contestato decreto sulla corruzione, alla base delle grandi manifestazioni di protesta in corso da giorni nel Paese. Il provvedimento era già stato preannunciato ieri dal primo ministro Sorin Grindeanu. "Il decreto di abrogazione è stato adottato", ha annunciato il ministro della Sanità Bodog Florian, informazione poi confermata dall'entourage del Consiglio dei ministri. La nuova contestatissima norma, che il governo aveva spiegato di aver adottato con carattere d'urgenza per implementare una norma Ue, prevedeva la depenalizzazione dell'abuso d'ufficio per cui è esclusa la prigione per malversazione di fondi pubblici inferiore a 44mila euro. Un'altro decreto, questo inviato al Parlamento, prevede invece un'amnistia per reati con pene sotto i cinque anni di detenzione e porterebbe alla scarcerazione di circa 2.500 persone. Coa MAZ