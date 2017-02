Roma, Salvatore Romeo indagato per abuso d'ufficio

Roma, 7 feb. (askanews) - Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica di Virginia Raggi, è stato indagato dalla Procura di Roma per concorso in abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine da parte della sindaca Virginia Raggi. Un invito a comparire è stato inviato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Francesco Dall'Olio. L'ex capo della segreteria politica della prima cittadina è lo stesso che sottoscrisse due polizze vita della quali era beneficiaria la Raggi, pur se queste per gli inquirenti non costituiscono circostanza penalmente rilevante. Lo stesso Romeo in una intervista ha spiegato che le polizze vita, di cui due intestate a Raggi sono da considerare 'forme di investimento'. Nav-Bla