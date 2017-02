Roma dilagante in Europa, Spalletti: "Per la vittoria ci siamo"

Roma, 17 feb. (askanews) - Roma dilagante in Europa League. La squadra di Spalletti vince in trasferta contro il Villarreal 4-0. Il destro da fuori di Emerson Palmieri rompe l'equilibrio al 32', quindi Dzeko firma una super tripletta nella ripresa e mette in tasca il pass per gli ottavi di finale. "Abbiamo fatto una buona partita - dice Spalletti a Sky Sport, a fine gara -. Dobbiamo essere una squadra forte, anche quando siamo in vantaggio di due gol dobbiamo giocare per fare il terzo e il quarto". E su Dzeko, grande protagonista della serata: "Edin è stato bravo a farsi trovare pronto in area di rigore, è un ragazzo sensibile che ha un carattere particolare, se le sente addosso le responsabilità. E quando le cose non andavano bene con la Roma era il primo a starci male, diventava nervoso. È un giocatore di qualità, diventerà fortissimo se trova il giusto equilibrio". Sulle possibilità di vittoria finale, Spalletti assicura che "non ci siamo mai tirati indietro. Stasera abbiamo dato seguito alle cose buone fatte finora, mai prima avevamo ottenuto 7 risultati positivi di fila in Europa. Ora ci siamo riusciti". Adx