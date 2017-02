Roma, 21 feb. (askanews) - Tassisti nuovamente in protesta a Roma, con la sindaca Virginia Raggi che promette di trovare una soluzione e di scendere in piazza al loro fianco. In centinaia si sono radunati, con cartelli e fischietti, in una piazza Montecitorio blindata da camionette e cordoni di polizia per protestare contro il decreto Milleproroghe.

Al momento non si segnala nessun problema di ordine pubblico. La protesta o si è unita a quella dei lavoratori ambulanti in dissenso con la direttiva Bolkenstein, una manifestazione preavvisata di circa 300 persone a piazza Montecitorio. Vista la presenza di tassisti e ambulanti, spiega la questura di Roma in una nota, il numero dei manifestanti "è conseguentemente aumentato tanto che gli stessi sono debordati su via del Corso". Al momento, comunque, non si registrano incidenti.

"Basta riforme calate dall'alto. Stop emendamento Lanzillotta. Noi al fianco dei tassisti. Tra poco in piazza con loro". Così Raggi su Twitter. "Apriremo un tavolo apposito per affrontare i vostri problemi - ha assicurato la prima cittadina pentastellata - In passato ci sono stati comportamenti non del tutto corretti da parte di alcuni, noi vogliamo incontrarvi e risolvere tutta la situazione nella legalità", ha concluso. Rus-Gtu-Apa-Sis-Int5