Roger Waters (ex Pink Floyd) porterà The Wall davanti al muro di Trump

Roma, 22 feb. (askanews) - Cinquantaquattro date. Diventa mastodontico il tour di Roger Waters "Us + Them" di Roger Waters. L'ex bassista e cantante dei Pink Floyd a partire dal prossimo maggio tornerà a esibirsi dal vivo in moltissime città americane ed ha annunciato ulteriori date a quelle già fissate. Previsti concerti a Oakland, San Antonio, New Orleans, Milwaukee e Cleveland per un totale di 54 spettacoli in circa cinque mesi per il cantante che il 6 settembre compirà 74 anni. Il mega tour di Waters dovrebbe chiudersi il 28 ottobre a Vancouver. Ciliegina sulla torta la volontà di voler portare The Wall dei Pink Floyd proprio davanti all'ormai celebre muro che Donald Trump intende costruire tra Messico e Stati Uniti. Volontà confermata durante una conferenza al Victoria & Albert Museum in occasione della mostra The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains. "The Wall - ha detto Roger Waters - è di grande attualità, soprattutto ora con Trump, le sue dichiarazioni sui muri e la sua capacità di creare la massima ostilità tra razze e religioni diverse - ha detto Waters - The Wall parla di come possa essere dannoso costruire mura sia a livello personale che a livelli più ampi", ha aggiunto l'ex Floyd . "Bisogna restare in allarme davanti a queste politiche di estrema destra. Le fogne sono colme di avidi uomini di potere e la musica deve esprimere una forma di protesta" Adx-Int5