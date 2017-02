Roberto Speranza dice basta con "la sinistra amica dei potenti"

Roma, 26 feb. (askanews) - Ai cittadini "siamo apparsi amici dei potenti abbiamo dato l'idea di una sinistra amica di chi ce l'ha fatta e ha vinto nella società e mai amica di chi è rimasta indetro. Dobbiamo provare a recuperare questo elettorato e partiamo dall'articolo 1 della Costituzione, cioè dal lavoro". Lo ha detto il leader di Democratici e Riformisti, Roberto Speranza, nel corso de L'intervista di Maria Latella su SkyTG24. "Il problema - ha aggiunto - sono i 100 giorni di governo, aver raccontato un'Italia fuori dalla crisi mentre gli italiani si sentivano ancora dentro".

"Non mi interessa il gioco delle figurine al quale si ridurrà il congresso del partito democratico a me interessa recuoperare una parte larga degli elettori italiani che non hanno più una casa" ha concluso "fare capire alle persone che si sono allontanate dalla rappresentanza politica che c'è oggi dentro le istituzioni che c'è una nuova possibilità di riaprire la discussione". Fgl/Int2