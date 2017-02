Robert De Niro dice che Donald Trump è un vero tiranno

Roma, 12 feb. (askanews) - Sono molte le star di Hollywood che non amano Donald Trump, ma poche come Robert De Niro lo detestano in modo così viscerale. In un'intervista alla Bild, De Niro, 73 anni, che si trova a Berlino per il 67esimo Festival Internazionale del cinema, ha parlato di amicizie vere, di onestà e del nuovo presidente americano, definendolo "un vero tiranno". De Niro ha anche scritto una lettera aperta a Meryl Streep che si era espressa in modo così esplicito in occasione della consegna dei Golden Globe contro il comportamento del nuovo presidente americano: "Meryl - quello che hai detto è stato meraviglioso. Doveva essere detto e tu lo hai fatto in modo splendido. Ti rispetto molto per quello che hai fatto, proprio mentre il mondo ti omaggiava per i tuoi successi. Io condivido le tue idee sui falsi cinquantenni e tiranni. Quando è troppo è troppo. Tu, con la tua eleganza e la tua intelligenza, hai una voce piena di forza che infonde coraggio agli altri, ad aprire la boca, così che tutti possano sentire. E' così importante che tutti noi apriamo la bocca. Ti amiamo. Bob". Cls-Int5