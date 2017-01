Rivoluzione Yahoo!, cambierà nome in Altaba

New York, 10 gen. (askanews) - Posto che la vendita degli asset core a Verizon Communications vada in porto, aspetto non secondario per Yahoo, il colosso tecnologico, da tempo in difficoltà, si prepara a grandi novità: da un punto di vista formale cambierà nome in Altaba, mentre su un piano manageriale vedrà l'attuale amministratore delegato Marissa Mayer lasciare il consiglio di amministrazione. In un documento depositato alla Securities and Exchange Commission, la Consob americana, Yahoo ha spiegato che quando la transazione sarà completata, teoricamente entro la fine di marzo, Marissa Mayer lascerà il consiglio di amministrazione della società, restando invece legate alle attività che saranno cedute a Verizon. L'idea è che Altaba sia un'alternativa di Alibaba, il colosso cinese dell'e-commerce di cui Yahoo possiede una quota del 15% che vale 35 miliardi di dollari circa. Secondo indiscrezioni di stampa, Altaba vuole essere la combinazione delle parole "alternative" e "Alibaba". sarà una società di investimento con un Board di cinque persone. Anche il cofondatore David Filo lascerà il Cda. int4