Rivolta al Cpa di Cona, Lega e Forza Italia chiedono espulsioni di massa

Roma, 3 gen. (askanews) - "Rivolta degli immigrati nel centro di accoglienza di Cona (Venezia), con mobili dati alle fiamme e operatori della cooperativa, medici e infermieri sequestrati tutta la notte, e i loro container assediati a sprangate. La rivolta si è conclusa poco fa. In Bulgaria a novembre, dopo un episodio simile, centinaia di "richiedenti asilo" violenti sono stati espulsi. In Italia invece a questa gentaglia non succederà nulla. Quando sarò al governo, espulsioni di massa, chiusura dei centri e navi della Marina militare che, dopo aver soccorso tutti, li riportano indietro. Basta, il 2017 sarà l'anno della riscossa". Lo ha scritto su facebook il segretario della Lega Matteo Salvini.

Sulla stessa lunghezza d'onda il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, il quale ha dichiarato: "Morti, rivolte. Non ci voleva certo un profeta per capire come sarebbe andata a finire la dissennata gestione dell'immigrazione fatta dai governi guidati dal Pd. A forza di trasportare clandestini si stanno producendo disastri in tutta Italia. La morte che si è registrata al centro di accoglienza di Cona e la successiva rivolta con sequestro degli operatori è soltanto la conseguenza, che potrebbe ripetersi ovunque e in ogni momento, di una politica catastrofica".

"È inutile fare riunioni con i vertici delle forze dell'ordine per mostrare il volto severo dello Stato - ha proseguito - se non si blocca immediatamente il trasporto dei clandestini e non si avviano procedure di espulsione in massa. Se occorrono nuove norme, variamole subito, ma per svuotare l'Italia, allontanare chi è entrato illegalmente. Bisogna oggi stesso sospendere l'operazione Eunavfor Med che arriva fin sotto le coste libiche per aiutare i trafficanti nei loro turpi traffici. Basta umiliare la Marina e la Guardia costiera impegnate nel sostegno di attività illegali alle quali partecipano anche le Ong che, secondo Frontex, sono sospettate di complicità con gli scafisti. Se il governo italiano continuerà con questa politica sarà corresponsabile di traffico di clandestini". Int9