Ritrovato Andrea Freccero, il giovane scomparso a Barcellona

Roma, 3 gen. (askanews) - E' stato ritrovato Andrea Freccero, il giovane 19enne, originario di Savona, scomparso a Barcellona nella notte tra il 30 e il 31 dicembre mentre era in vacanza con i suoi amici. A darne notizia è il fratello Luca sulla sua pagina Facebook.

"La polizia spagnola ci ha contattato" ha scritto in un post Luca Freccero. "Andrea è stato trovato. Dalle prime informazioni sembra sia stato ricoverato a seguito di un'aggressione la notte di capodanno. Sta abbastanza bene, stanco e un po' in shock per l'accaduto, ma nel complesso bene". "Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che si sono mobilitate per le ricerche, alla polizia spagnola e alle autorità italiane, al preziosissimo supporto della stampa e dei media, al tour operator che ci ha assistito qui a Barcellona e in generale a chiunque si sia interessato al caso".

Andrea Freccero era stato visto l'ultima volta fuori dalla discoteca CatWalk. Plg