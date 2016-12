Ritrovata la scatola nera del Tupolev russo precipitato nel Mar Nero

Roma, 27 dic. (askanews) - E' stata ritrovata e riportata in superficie una delle due scatole nere del Tupolev precipitato domenica nel Mar Nero con a bordo 92 persone. Lo riporta l'agenzia russa Ria Novosti che cita fonti dei servizi di sicurezza russi.

Il Cremlino aveva confermato ieri che l'atto terroristico non è fra le piste privilegiate nelle indagini sullo schianto. Al momento non emerge chiaramente alcuna versione", ha dichiarato alla stampa il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Tutte le ipotesi sono allo studio ed è troppo presto per dire qualcosa con certezza. Ma sapete, la tesi di un atto terroristico è lungi dall'essere in testa alla lista". Cls/Int9