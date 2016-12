Prima volta che gli Stati Uniti si astengono su questo tema in Consiglio di sicurezza

New York, 23 dic. (askanews) - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite ha adottato una risoluzione che chiede a Israele di fermare le sue attività di colonizzazione nei Territori palestinesi e a Gerusalemme Est. Per la prima volta gli Stati Uniti non hanno posto il loro veto a una risoluzione di questo genere e si sono astenuti. La bozza è stata presentata da Nuova Zelanda, Malaysia, Senegal e Venezuela, intervenuti dopo che l'Egitto, sotto pressione da parte del presidente Usa eletto Donald Trump, aveva ritirato la bozza. Con l'astensione degli Stati Uniti la risoluzione è passata con 14 voti a favore sui 15 del Consiglio di Sicurezza.

Ma il presidente eletto Donald Trump avverte l'Onu: dal 20 gennaio, quando ci sarà il suo insediamento alla Casa Bianca, "le cose saranno diverse". Lo ha detto con un tweet successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di sicurezza della risoluzione che chiede uno stop immediato ai nuovi insediamenti israeliani. Cls/Int2