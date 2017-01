Roma, 21 gen. (askanews) - Sono proseguite nella notte, con particolare attenzione alle misure per garantire la sicurezza degli operatori in un contesto tecnico particolarmente complesso, le operazioni di ricerca e soccorso all'hotel Rigopiano a Farindola, travolto da una valanga mercoledì scorso. Nelle ultime ore le squadre dei soccorritori hanno portato in salvo quattro persone (due donne e due uomini) che si aggiungono alle cinque, tra cui quattro bambini, già recuperati ieri. A queste si aggiungono i due superstiti soccorsi giovedì, che si trovavano all'esterno dell'albergo. È salito, invece, a quattro il bilancio delle vittime accertate: nella notte sono stati trovati e recuperati i corpi senza vita di due donne. Oltre a questi deceduti, ieri era salito a cinque il numero delle vittime, tutte in Abruzzo, dovute al terremoto e alla forte ondata di maltempo: sono state trovate nei comuni di Crognoleto, Campotosto - nella frazione di Ortolano - Castel Castagna e Rocca Santa Maria. Oggi proseguiranno sia le operazioni di ricerca e soccorso a Rigopiano, sia le attività di assistenza ai cittadini che si trovano nelle frazioni ancora non raggiungibili facilmente via terra. Sav MAZ