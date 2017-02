Renzi sta con Totti e Spalletti: e famòlo lo stadio...

Roma, 6 feb. (askanews) - "Lo stadio? E famòlo...". Lo dice in romanesco anche Matteo Renzi, che nella e-news si schiera per la realizzazione dello stadio della Roma. "Mi hanno colpito le parole di un grande allenatore come Luciano Spalletti: ha lanciato un appello alla realizzazione degli stadi di proprietà, proprio nella settimana in cui la Roma vede incomprensibilmente allontanarsi il proprio progetto urbanistico. Non è solo un fatto economico per il territorio (posti di lavoro e indotto), ma soprattutto un fattore di crescita e competitività per tutto il mondo sportivo italiano", scrive Renzi, che spiega: "Dobbiamo fare degli stadi luoghi accoglienti e ospitali per le famiglie e anche vendere i diritti televisivi in Cina, amici. Solo così torneremo ad avere il campionato più bello del mondo. Se si dice no a tutto, come accade in qualche città, si blocca il futuro. Si bloccano gli investimenti. E ci si condanna a vivere di rimpianti". Rea/Int9