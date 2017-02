Renzi si dimette da segretario: "La parola scissione mi fa soffrire, ma ricatto è peggio"

Roma, 19 feb. (askanews) - Matteo Renzi ha rassegnato le dimissioni da segretario del Pd all'assemblea del partito e entro le 13.30 sarà possibile presentare candidature per eleggere un successore già oggi. Lo statuto Pd, infatti, prevede la possibilità che l'assemblea elegga immediatamente un altro segretario, consentendo così di andare a congresso alla scadenza naturale. Se non ci saranno candidati, o se nessuno riuscirà ad avere una maggioranza, il presidente del Pd Matteo Orfini procederà alla convocazione del congresso anticipato, che deve concludersi entro 4 mesi da oggi. Renzi non vuole la scissione, assicura che per "due mesi" ha cercato di "accogliere le proposte degli altri per cercare di andare insieme", ma "peggio della parola scissione c'è solo la parola ricatto". Parlando all'assemblea Pd ha detto : "Siamo fermi e impelagati a dire congresso sì, congresso no. Lo voglio dire con totale chiarezza: resti agli atti ciò che è accaduto in questi due mesi e mezzo. Ho cercato tutti i giorni di accogliere le proposte degli altri per cercare di andare insieme". "Io soffro a sentire la parola scissione", ha aggiunto. "Soffro anche all'idea di cedere a una richiesta che sembrava strumentale, sembrava forse che qualsiasi cosa uno proponesse non andasse bene". Ma, ha aggiunto, "peggio della parola scissione c'è solo la parola ricatto, non è accettabile che si blocchi un partito su un diktat della minoranza". Adm-int4