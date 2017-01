Renzi dice che bisogna liberare gli eletti nel M5s dalle manette di Grillo

Roma, 15 gen. (askanews) - Grillo "vince se denuncia il male. non se prova a cambiare". E "quei ragazzi sono già divisi, si odiano tra gruppi dirigenti, fanno carte e firme false per farsi la guerra. Ma sono un algoritmo, non un partito. Lui è il Capo di un sistema che ripete ai seguaci solo quello che vogliono sentirsi dire, raccogliendo la schiuma dell'onda del web. Dovremmo fare una colletta per liberare la Raggi e i parlamentari europei dalle orrende manette incostituzionali che multano l'infedeltà al partito, ogni ribellione o autonomia". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi su M5s, intervistato da Repubblica. "Quelli che vedevano la deriva autoritaria nella riforma costituzionale - denuncia Renzi- su questo tacciono. Immaginarsi una misura del genere nel Pd? Io non voglio una sinistra dell'algoritmo: la voglio libera, capace di pensare con la sua testa, coi suoi valori, la sua cultura, i suoi ideali". Rcc/Pol/Int2