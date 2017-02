Renzi alla minoranza Pd: non potete chiedermi di non candidarmi

Roma, 19 feb. (askanews) - A chi in questi tre anni "ha pensato si stava meglio quando si stava peggio, non dico che siamo nemici e neanche avversari ma dico mettetevi in gioco, non continuate solo a lamentarvi e non potete chiedere a chi si dimette di non candidarsi perchè è l'unico strumento con cui si evita la scissione. Non è una regola del gioco democratico". Lo ha detto Matteo Renzi, rivolgendosi alla minoranza Dem, all'assemblea Pd. Non è ammissibile che si dica "tu no, non sei della nostra comunità", per questo Renzi non rinuncia a candidarsi alla segreteria Pd. "Avete il diritto di sconfiggerci, non avete il diritto di eliminarci. Questo è un punto che vale l'idea stessa di una comunità democratica". Per Renzi "accettare oggi che si possa dire di no a una candidatura, che si possa eliminare un problema eliminando una persona significa far passare l'idea che torniamo al modello di partito in cui si sta insieme contro qualcuno. Noi stiamo insieme perché abbiamo un progetto, non accetteremo mai, mai e poi mai di consentire a qualcuno di dire: tu no, non sei della nostra comunità. La nostra voce, il nostro verbo, è venite, non andate". Afe-int4