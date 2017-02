Rapimento Abu Omar, da Mattarella grazia parziale per l'agente Cia

Roma, 28 feb. (askanews) - "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto con cui è stata concessa a Sabrina De Sousa la grazia parziale di un anno di reclusione". E' quanto si legge in una nota del Quirinale. Sabrina De Sousa, agente Cia, ricorda la nota, "è stata condannata, in concorso con altre persone, alla pena di sette anni di reclusione per il reato di sequestro di persona, avvenuto a Milano nel febbraio del 2003", di Abu Omar.

La pena, prosegue la nota, "è stata ridotta a quattro anni per l'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, già riconosciuto all'interessata nella misura di tre anni. Per effetto del provvedimento del Capo dello Stato, a carico della De Sousa permane la pena di tre anni di reclusione, pena che consente la presentazione di istanze di misure alternative alla reclusione, senza necessità di detenzione carceraria". "La decisione - conclude il Quirinale - tiene conto del parere favorevole formulato dal Ministro della Giustizia a conclusione della prevista istruttoria. Nella valutazione della domanda di grazia, il capo dello Stato ha considerato l'atteggiamento tenuto dalla condannata, la circostanza che gli Stati Uniti hanno interrotto la pratica delle extraordinary renditions, e l'esigenza di riequilibrare la pena a carico della predetta rispetto a quella degli altri condannati per il medesimo reato".