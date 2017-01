Raggi (indagata) alla stampa: devo rispondere a voi o alla procura?

Roma, 26 gen. (askanews) - "Scusate c'è una indagine in corso, secondo voi io devo rispondere a voi o alla procura? Io credo di dover rispondere per prima cosa alla procura, poi parleremo".

Così la sindaca di Roma Virginia Raggi ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se fosse preoccupata per l'accusa di falso in atto pubblico e abuso di ufficio, uscendo dalla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in cassazione. Bla-Int5