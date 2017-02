Raggi e la Roma verso l'accordo per lo stadio a Tor di Valle

Roma, 24 feb. (askanews) - E' arrivata la svolta attesa per la realizzazione del progetto delo Stadio della Roma a Tor di Valle. Si sarebbe arrivati a un accordo per un taglio di circa 60% delle cubature previste e di una riduzione proporzionale delle opere pubbliche. La Roma a questo punto potrebbe chiedere il rinvio della conferenza dei servizi aperta presso la Regione di un mese per la definizione dei dettagli del progetto. sis-int4