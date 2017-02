Raggi dice di non sapere nulla anche della terza polizza a lei intestata da Romeo

Roma, 16 feb. (askanews) - "Ho letto questa mattina di questa polizza sono io la prima a voler capire cosa sta succedendo, in una vicenda che mi vede del tutto estranea": così la sindaca di Roma Virginia Raggi, ai microfoni di Sky tg24 commentando i quotidiani secondo cui spunta una nuova, la terza, polizza intestata alla sindaca dall'ex capo della segreteria Salvatore Romeo, stipulata addirittura dopo il suo avviso di garanzia. E sulle contromosse Virginia Raggi dice: "Stiamo lavorando con gli avvocati per capire cosa fare".

Ed emergono altri nuovi dettagli nell'inchiesta della magistratura capitolina. La cassetta di sicurezza di Romeo, infatti, nella quale c'erano preziosi e gioielli di famiglia, sarebbe stata svuotata due giorni dopo l'arresto di Raffaele Marra, avvenuto lo scorso dicembre, e il suo uso era stato concesso ad un'amica come favore. Il dato è stato riferito dallo stesso Romeo ai pm.

In merito, invece, alla ulteriore polizza vita stipulata in favore della sindaca e pari a 8mila euro, si tratterebbe di investimenti. Romeo avrebbe riferito di avere nominato beneficiaria della polizza Virginia Raggi per motivi di affetto e di amicizia. In precedenza gli erano state chieste spiegazioni sulle altre due polizze stipulate e, in occasione dell'interrogatorio di qualche settimana fa, Romeo aveva esposto le sue motivazioni. Apa-Red-Cro-int5