Raggi dice che non si dimette e che Grillo farà polizze per tutti

Roma, 3 feb. (askanews) - Virginia Raggi ribadisce che non era a conoscenza della polizza sulla vita intestatale da Salvatore Romeo e dice che non si dimette. Entrando in Campidoglio, la sindaca di Roma ha detto ai giornalisti: "Sapete che c'è un'indagine in corso. Ho già riferito quello che dovevo dire. Non ero a conoscenza di questa polizza. Mi hanno detto, abbiamo cercato di capire, che era uno strumento per fare investimenti. Non ne ero assolutamente a conoscenza".

"Ho il sostegno del movimento Cinque Stelle e non penso alle dimissioni" ha proseguito Raggi. "Se ho la fiducia dei 5 stelle? Direi di sì", ha quindi rimarcato.. Quanto a Beppe Grillo, leader del Movimento, "farà polizze per tutti", ha aggiunto la sindaca. "Si. Mi ha detto che farà polizze per tutti". Int9