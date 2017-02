Raggi dice che non ha ricevuto un solo euro e pensa a querelare

Roma, 3 feb. (askanews) - "Non ho ricevuto un solo euro e sto valutando con i miei avvocati di querelare chiunque in queste ore - anche sui giornali - inventi o ipotizzi che io possa aver ricevuto un vantaggio da questa operazione, a me totalmente ignota sino a ieri pomeriggio". E' quanto scrive, il sindaco di Roma, Virginia Raggi in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. "Ieri - spiega - ho affrontato un interrogatorio di 8 ore, lungo ma cordiale, durante il quale ho fornito ai pubblici ministeri tutte le informazioni che mi hanno richiesto. Mi sono messa a disposizione dei Magistrati e sono serena perchè ho chiarito la mia posizione sulla vicenda". La Raggi precisa, poi, che per "evitare qualsiasi strumentalizzazione" non intende riferire altro e che "gli unici deputati a parlare della vicenda per mio conto sono gli Avvocati Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo. Nessun altro". Per quanto riguarda le polizze assicurative, è tornata a ribadire, "ho spiegato ai magistrati che non ne sapevo nulla, nè potevo saperlo visto che si tratta di polizze da investimento che non presuppongono la firma del beneficiario e soprattutto secondo la stessa procura - rivela il sindaco - 'non costituirebbero fatto penalmente rilevante in quanto non emergerebbe un'utilità corruttiva". Gci-int4