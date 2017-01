Raggi dice che la telefonata con Grillo (furioso) non c'è mai stata

Roma, 26 gen. (askanews) - "La fantomatica telefonata con Grillo non c'è mai stata, anzi è molto tranquillo, io e gli avvocati siamo molto tranquilli, immagino che tra un po inventeranno che ho anche ucciso qualcuno". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi intercettata sotto casa da Jpeg per Corriere Tv, commentando alcune indiscrezioni di stampa in merito all'indagine che la vede coinvolta con l'accusa di abuso d'ufficio e falso.

"La Procura sta indagando, mi ha chiamato per sentirmi, non credo che queste ricostruzioni giornalistiche siano vere - ha sottolineato la sindaca sull'ipotesi che si vada verso il giudizio immediato - direi che è anche poco serio mettere in bocca alla Procura cose che non ha detto, sta indagando, c'è un'indagine in corso quindi queste sono solo ricostruzioni giornalistiche", ha concluso.

"Virginia Raggi ha adempiuto ai doveri indicati dal nostro codice etico (da poco elogiato pubblicamente da Nino Di Matteo) informando tempestivamente il movimento e i cittadini dell'invito a comparire che ha ricevuto l'altro giorno. Lei è serena e io non posso che esserle vicino in un momento che umanamente capisco essere molto difficile" ha scritto Beppe Grillo sul suo blog smentendo la ricostruzione del Corriere della Sera che raccontava di una telefonata "furiosa" con la prima cittadina della Capitale finita sotto inchiesta per la vicenda della nomina del fratello di Raffaele Marra.

"I giornalisti del Corriere della Sera - prosegue Grillo- sono molto male informati o volutamente disinformati. La ricostruzione della telefonata pubblicata oggi è totalmente falsa, nonché ridicola. Altro che post verità, siamo arrivati alla fantanotizia, alla fake news come sistema. Mi dispiace per i lettori di questo giornale, che continuano a spendere soldi per ricevere notizie finte e inventate. Che senso ha spendere soldi per essere presi in giro? Valuterò con i miei avvocati l'ipotesi di una querela e pretendo un'immediata rettifica via web".