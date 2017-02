Raggi dice che farà un ponte sul Tevere e un parco con videocamere di sorveglianza

Roma, 28 feb. (askanews) - Il nuovo progetto dello stadio della Roma "prevede le opportune infrastrutture per permettere ai tifosi ed ai cittadini di accedere all'area dello stadio e di muoversi senza problemi. Dai nostri uffici sono state fatte simulazioni accurate sul traffico della zona: un ponte sul Tevere snellirà il flusso di automobili attuale e supporterà quello previsto in occasione delle partite e degli eventi; il potenziamento della ferrovia Roma-Lido permetterà di raggiungere l'area in treno".

Lo scrive su Facebook la sindaca della Capitale, Virginia Raggi. "Chi ci attacca - spiega Raggi - dimentica di sottolineare che abbiamo tagliato tre grattacieli e migliaia di metri cubi. Dimentica di dire che realizzeremo un parco grande e sicuro grazie alla presenza delle telecamere di controllo. Dimentica di dire che per la prima volta i cittadini della zona saranno coinvolti per decidere la destinazione di alcuni edifici privati (asili, centri di aggregazione culturale, etc). Dimentica di dire che tutta l'area sarà messa in sicurezza e che i quartieri vicini, come quello di Decima, alle prime piogge non saranno più soggetti agli allagamenti. Dimentica di dire che gli standard energetici saranno i più elevati al mondo nel pieno rispetto dell'ambiente. Dimentica di dire che ristruttureremo la via del Mare. Dimentica molti particolari. Noi, invece, abbiamo ben chiari gli interessi dei cittadini", conclude Raggi. Int2