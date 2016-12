Raggi affida a Colomban il timone dell'amministrazione di Roma

Roma, 21 dic. (askanews) - Come anticipato nei giorni scorsi da askanews, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha affidato all'assessore Massimo Colomban il compito "di lavorare allo snellimento burocratico, alla riorganizzazione e velocizzazione della macchina amministrativa". Il timone dell'amministrazione, in sintesi. "Come Assessore alla Riorganizzazione del Comune e alle Partecipate, Colomban dovrà occuparsi di ottimizzare l'articolazione organizzativa di Roma Capitale nell'ambito di un più ampio processo di revisione strutturale che coinvolge anche le aziende partecipate - sottolinea Raggi -. Un'amministrazione più snella ed una organizzazione del lavoro più adeguata consentirà di proseguire con maggiore velocità e concretezza l'azione di governo". "Ringrazio la Sindaca per la fiducia accordatami - commenta Colomban -. Metto a disposizione di Roma Capitale un ulteriore impegno da parte mia". Sis/int9