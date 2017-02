Ragazzo 13enne inscena un'impiccagione per postare la foto su Fb

Napoli, 27 feb. (askanews) - Ha simulato un'impiccagione per postare la foto sul suo profilo Facekook. Un gioco pericoloso che ha messo in pericolo la vita di un ragazzino di 13 anni del napoletano. I fatti in casa di alcuni zii del giovane a Mugnano, lo scorso sabato sera.

Mentre l'adolescente ha inscenato il suicidio, utilizzando la cinta di un accappatoio, il cugino ha scattato le fotografie con un telefonino. Il 13enne ha avuto, però, difficoltà a liberare il collo dal cappio e soltanto l'intervento della zia ha evitato la sua morte. Il giovane è stato trasportato presso l'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma stazionarie. A indagare sull'episodio i carabinieri.