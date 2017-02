Quanto contano i diritti umani per Donald Trump

Roma, 26 feb. (askanews) - L'amministrazione di Donald Trump sta valutando se gli Stati Uniti debbano abbandonare il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, spesso accusato di essere parziale nei confronti di Israele e criticato per aver ammesso governi responsabili di abusi. E' quanto hanno riferito al sito Politico attuali ed ex funzionari americani. Le fonti hanno precisato che gli Stati Uniti parteciparanno alla prossima sessione del Consiglio, al via domani, ma un ex funzionario ha detto che "sono arrivate una serie di richieste da parte dell'ufficio del segretario di Stato che fanno capire che si sta interrogando sul valore della partecipazione degli Stati Uniti al Consiglio per i diritti umani.

Una decisione in merito coinvolgerà probabilmente il segretario di Stato Rex Tillerson, così come l'ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite, Nikki Haley, oltre al presidente Trump. Secondo il sito Politico, in un incontro avuto di recente con i funzionari del dipartimento di Stato, Tillerson avrebbe espresso scetticismo sul Consiglio, che dispone di alcuni poteri, tra cui quello di creare commissioni di inchiesta sulle violazioni dei diritti umani. Sim/Int2