Putin vuole le scuse di Fox News

Mosca, 6 feb. (askanews) - Il Cremlino considera "inaccettabile e offensivo" il linguaggio dell'emittente televisiva statunitense Fox News, che ha definito il presidente russo Vladimir Putin "un killer" e si aspetta di ricevere delle scuse. Lo ha detto il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, che diplomaticamente ha sottolineato come le scuse, dopo un fatto del genere, sarebbero "auspicabili". L'intervista con il leader della Casa Bianca Donald Trump di Bill O'Reilly è già scandalo. A Mosca devono essersi rizzati i capelli di diversi diplomatici, alla diffusione di alcuni passaggi. Soprattutto quando il giornalista ha cominciato a mettere in discussione il capo della Casa Bianca su ciò che pensa di Putin. "Io rispetto Putin. In realtà, io rispetto un sacco di gente, ma questo non significa che io possa andare d'accordo con tutti", ha detto Trump. "Ma Putin è un assassino", ha replicato O'Reilly. "Ci sono un sacco di assassini. Abbiamo un sacco di assassini. Pensa che il nostro Paese sia tanto innocente?" ha dichiarato in risposta Trump. In questo sovrapporsi di battute azzardate, alla fine il presidente degli Stati Uniti ha detto che, a suo parere, "se la Russia ci aiuta nella lotta contro lo Stato islamico e il terrorismo islamico, questa lotta è il bene principale". ha detto Trump.