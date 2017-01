Roma, 21 gen. (askanews) - E' di sedici vittime accertate e 39 feriti, tutti di nazionalità ungherese, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A/4. In prossimità dell'uscita di Verona Est, nel territorio del comune di San Martino Buon Albergo, il bus si è schiantato contro un pilone dell'autostrada, poi ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e sanitari del 118. Secondo la polizia non ci sarebbero persone disperse, ma tra le vittime molte sono bambini. Ancora tutte da verificare le cause dell'incidente. Sav MAZ