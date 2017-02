Progettavano un attentato, arrestate 4 persone tra cui una minorenne

Montpellier, 10 feb. (askanews) - Quattro persone sono state arrestate a Montpellier, in Francia, al confine con la Spagna, perché sospettate di preparare un attentato. Secondo la Sezione antiterrorismo (Sdat) uno degli uomini era pronto a compiere un attacco kamikaze in Francia. Tre dei quattro sospetti - riporta il sito Bfmtv - hanno 21, 27 e 34 anni, la quarta è una minorrene di 16 anni. "I quattro sospetti sono stati arrestati dopo aver acquistato dell'acetone", sostanza ad alto potenziale esplosivo che può essere usato per fabbricare degli ordigni, ha detto una fonte della polizia. La ragazza è stata individuata dai potenziali complici tramite i social network, dopo aver espresso la volontà di partire per la Siria o l'Iraq, e, in alternativa, colpire la Farncia. Cls-Orm-Int4