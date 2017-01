Roma, 19 gen. (askanews) - Su il sipario sulla nuova Yamaha YZR-M1 2017, la moto di Valentino Rossi, e da quest'anno di Maverick Vinales presentata questa mattina all'auditorum del quartier generale di Telefonica a Madrid, in vista della nuova stagione che partirà il 26 marzo dal Qatar. Una Yamaha che vuole dominare come il presidente di Telefonica, Luis Miguel Gilpérez, main sponsor del team Yamaha, ha sintetizzato: "L'obiettivo è che la concorrenza lotti per il terzo posto". Tra due settimane in Malesia i test per una moto simile a quella dello scorso anno nella visione esterna ma completamente differente all'interno. Valentino Rossi promuove il compagno di squadra Maverick Vinales. "Dopo anni con Jorge Lorenzo sono abituato a lottare con un compagno forte - ha detto - Maverick mi ha molto impressionato e può lottare per il titolo. Faremo un buon lavoro insieme per sviluppare la moto ed essere sul podio in tutti i Gp. Per il campionato non si possono fare previsioni, le prime gare serviranno per conoscere il potenziale. L'importante sarà essere competitivi ogni singola domenica". Gomme ed elettronica sotto osservazione: "Conterà lavorare sull'anteriore per trovare la mescola giusta e poi sul software per migliorare la moto". Vinales aggiunge: "Farò tutto ciò che posso per vincere. Ai test sono andato forte, come tanti hanno sottolineato, e un po' mi sono sorpreso. Io ho guidato come so, e la moto era fantastica. Cercherò di rubare a Valentino dei segreti per capire qualcosa della sua velocità". Adx