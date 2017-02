Prescritta la violenza sessuale su una bambina perché il processo dura 20 anni

Torino, 21 feb. (askanews) - Il ministero della Giustizia vuole vederci chiaro sul caso del violentatore di una bambina di sette anni prosciolto per prescrizione dopo un procedimento lungo vent'anni. L'uomo era stato condannato a 12 anni in primo grado dal tribunale di Alessandria. La vicenda apparsa sulle colonne del quotidiano "La Repubblica" riguarda una donna, oggi di 27 anni, che all'età di 7 anni fu abusata dal compagno della madre ripetutamente. Dopo il primo grado da Alessandria, come ricostruito dal quotidiano, gli atti rimbalzano a Torino per il secondo grado. "Ma incredibilmente il procedimento resta fermo per nove anni in attesa di essere fissato". Ora a quanto si apprende dal ministero sono stati avviati gli accertamenti preliminari dell'ispettorato. L'udienza fu poi fissata nel 2016, troppo tardi per evitare la prescrizione. Prs-Int5