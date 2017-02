Polizia ed elicotteri blindano la scuola ma è un falso allarme

Roma, 22 feb. (askanews) - Si è trattato di un falso allarme quello nella scuola professionale di Menden, in Germania, dove si temeva per un attacco di un folle all'interno dell'edificio, immediatamente circondato dalle forze di sicurezza e di pronto intervento. Lo ha detto con un Twitter il governo del distretto di Arnsberg, nel Nordreno Westfalia, ringraziando tutte le forze di polizia che sono intervenute: "Grazie alle forze di intervento che hanno reagito rapidamente!". L'allarme all'interno della scuola professionale Hönne-Kolleg era stato lanciato alle 11,30. Con un altoparlante è stato detto agli studenti di rinchiudersi all'interno delle aule. Le forze di sicurezza - secondo quanto riportava il sito del quotidiano Der Westen - erano già sul posto, con elicotteri. Alcuni studenti e studentesse all'interno dell'istituto, che accoglie circa 2mila alunni, sono rimasti in contatto per telefono o via social con le famiglie e gli amici. "Qui è terribile... C'è polizia ovunque, elicotteri... Da circa un'ora", dice un messaggio. Cls-int5