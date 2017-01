Poletti: nessun maquillage sui voucher per evitare il referendum

Roma, 12 gen. (askanews) - "Le leggi non si cambiano per evitare i referendum ma soltanto se si considerano sbagliate". E' quanto ha affermato il ministro del welfare Giuliano Poletti intervistato nel corso della trasmissione Radio Anch'io a proposito della decisione della Corte costituzionale sul referendum per l'art.18 e i voucher. Poletti ha sottolineato che l'esecutivo non sta pensando a interventi di "maquillage" per evitare il referendum sui voucher, ricordando che il governo da mesi sta studiando interventi per riportare i voucher alle finalità originarie e impedirne un uso distorto. "Il referendum è un atto di democrazia ed i cittadini hanno diritto di votare. "Le modifiche non c'entrano nulla con il voto" ma solo per fare una buona legge. Did-Int5