Roma, 20 gen. (askanews) - Un'altra vignetta satirica di Charlie Hebdo, la dissacrante rivista francese colpita nel gennaio 2015 dal sanguinoso attacco terroristico, ha preso di mira l'Italia e sta scatenando un vespaio di polemiche. Sull'account ufficiale Facebook del settimanale, è stata pubblicata la vignetta che mostra uno scheletro vestito di nero, la morte, che scia, con le scritte "La neve è arrivata" e "non ce ne sarà per tutti...". Questo, in contemporanea con l'emergenza gelo e le ripetute scosse di terremoto, tutto il Paese è in queste ore con il fiato sospeso per l'attività dei soccorritori nell'hotel Rigopiano di Farindola, sul Gran Sasso, travolto da una slavina. A settembre Charlie Hebdo aveva fatto ironia sulle vittime del terremoto nel centro Italia e l'ambasciata francese a Roma si era affrettata a chiarire che quella non era la posizione ufficiale del governo di Parigi. Int2